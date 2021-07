Sport: Griezmann lascia il Barça solo per ritornare all’Atletico

Nella prima pagina odierna, del quotidiano catalano Sport, si analizza il futuro di Griezmann. L’attaccante francese – come riporta il giornale – avrebbe manifestato al Barcellona la sua intenzione di lasciare i blaugrana solo per ritornare all’Atletico Madrid. Il calciatore rifiuta ogni altra offerta e a questo punto il Barça non esclude una sua permanenza a meno che i Colchoneros non migliorano la loro proposta.

FOTO: Twitter Barcellona