Sport: Eriksen pronto a rinnovare se il Real non fa passi avanti

Il Real Madrid è la squadra più attiva in queste prime settimane di mercato. Il sogno è Paul Pogba, l’alternativa è Christian Eriksen. Secondo Sport, però, il fantasista danese è preoccupato per via del mancato intensificarsi dei contatti tra i blancos e il Tottenham. Una fase di stallo che non piace al 27enne degli Spurs, che intanto hanno individuato nell’argentino Lo Celso del Betis il suo sostituto. Se però la situazione non dovesse sbloccarsi a breve, Eriksen potrebbe anche decidere di rinnovare con il club londinese, togliendosi di fatto dal mercato. In quel caso, i blancos potrebbero virare su Ndombélé, centrocampista del Lione richiesto da Zidane come sostituto di Marcos Llorente, inseguito dall’Atletico. Il 22enne, però, è inseguito da molte squadre, e non sarà facile prelevarlo dal club transalpino.

Foto Twitter Tottenham