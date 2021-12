Sport: Demir lascerà il Barcellona, il giocatore tornerà al Rapid Vienna

L’avventura di Demir al Barcellona è ai titoli di coda: la società blaugrana ha deciso di non esercitare il diritto di acquisto pari a 10 milioni di euro dal Rapid Vienna, società in cui il calciatore tornerà nella finestra di mercato invernale. Le motivazioni che hanno spinto il Barcellona a non riscattare Demir sono da ricercarsi nelle sue prestazioni: il giocatore aveva mostrato grande talento e potenzialità ma non è esploso definitivamente come ci si aspettava in Catalogna. Per lui sono nove le presenze quest’anno tra Liga e Champions League. La decisione di non riscattarlo è arrivata direttamente dal neo tecnico blaugrana Xavi.