Frenkie de Jong vuole il Chelsea. Stando a quanto riportato da Sport , il centrocampista olandese avrebbe fatto sapere al Barcellona di essere disposto ad andarsene solamente per i Blues e non per il Manchester United, dove ritroverebbe il suo mentore Erik ten Hag. L’ex Ajax non intende abbassarsi l’ingaggio e Alemany continua quindi a lavorare alla sua uscita.

Foto: Twitter Barcellona