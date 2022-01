Sport: Coutinho si allontana dal Barcellona, Premier e Serie A destinazioni gradite

L’avventura di Philippe Coutinho al Barcellona sembra essere giunta ai titoli di coda: il tecnico blaugrana Xavi pare non puntare sul talento brasiliano, nonostante stia ritrovando la forma migliore. Il giocatore, qualora lasciasse la Catalogna, avrebbe la Premier League e la Serie A come mete gradite, ma nel nostro campionato solo la Juventus potrebbe accontentarlo che, al momento, non è interessata. FOTO: Twitter Barcellona