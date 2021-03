Sport: City-Messi, caso chiuso. Non ci sarà nessuna proposta degli inglesi

Lionel Messi non andrà al Manchester City la prossima stagione, almeno secondo il quotidiano spagnolo Sport. Il club inglese non presenterà alcuna offerta al campione argentino. L’obiettivo dei Citizen si sposta ad un attaccante top per sostituire Aguero e fra i nomi fatti da Sport ci sono Haaland, Kane e Lukaku.

Il quotidiano spagnolo aggiunge che cresce la convinzione di un rinnovo di Messi con il Barcellona per restare ancora in blaugrana. Solo un passo avanti della ‘pulce’ potrebbe far cambiare le cose, ma al momento il futuro dell’argentino non sembra lontano da Barcellona.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona