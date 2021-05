Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Sport, Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona già dopo appena una stagione dal suo arrivo. Il bosniaco sta trovando poco spazio e i blaugrana non lo riterrebbero incedibile. Così, sempre secondo Sport, su di lui ci sarebbe qualche squadra europea come Chelsea e Inter, che potrebbero muoversi concretamente in estate per avere il centrocampista ex Roma e Juventus.

Foto: Twitter personale