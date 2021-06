Sport: Buffon ha rifiutato il Barcellona. Non vuole fare il secondo

Secondo il quotidiano Sport, Gianluigi Buffon avrebbe rifiutato il Barcellona. Il club catalano lo avrebbe contattato per coprirsi con un secondo portiere d’esperienza. Ma a 43 anni Buffon cerca ancora una squadra dove poter essere protagonista e avrebbe rifiutato il Barcellona, e quindi la possibilità di andare in una grande squadra, per potere giocare da protagonista e puntare a giocare i Mondiali in Qatar del 2022, che gli darebbe il record assolito dei Mondiali giocati, ben 6.

Foto: Instagram Juventus