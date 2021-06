Sport: “Barcellona, ultimatum a Dembelé”

“Ultimatum a Dembélé“, questa l’apertura della prima pagina del quotidiano catalano Sport, in edicola questa mattina 9 giugno 2021. Grande spazio viene dedicato al caso Ousmane Dembélé che ancora non ha rinnovato con il Barcellona. L’attaccante francese, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non ha sciolto le riserve sul suo futuro. La società blaugrana si incontrerà la prossima settimana con l’agente del ragazzo per forzare il rinnovo che però il giocatore al momento ignora. Il club non vuole arrivare a fine agosto senza accordo anche perché senza rinnovo vorrebbe recuperare qualcosa dalla sua cessione.

FOTO: Prima pagina Sport 9/06/21