Sport: Barcellona, opzione Sterling

Il quotidiano catalano Sport, nella sua prima pagina odierna, ha dedicato l’apertura ad un possibile colpo di mercato che il Barcellona potrebbe fare nella prossima sessione di calciomercato: “Opzione Sterling“. Il giornale poi aggiunge: “Il Barça ci ha già provato quest’estate, l’inglese resta un obiettivo prioritario per il mercato invernale. Il calciatore vede il club come una destinazione ideale per avere più minutaggio, ed è pronto a firmare per i blaugrana”.

Foto: Prima pagina Sport