Sport: Barcellona, opzione Kane se fallisce il colpo Haaland

Dalla Spagna si pensa al colpo di questa estate che Laporta vuole regalare ai tifosi del Barcellona. In queste ore si sta parlando molto di Haaland, ma Sport scrive che c’è una concorrenza agguerrita da battere e il club blaugrana si sta guardando altrove. Soprattutto c’è l’opzione inglese di Harry Kane, l’attaccante del Tottenham potrebbe lasciare Londra questa estate e gli inglesi non vorrebbero darlo ad una diretta concorrente come possono essere le due squadre di Manchester e preferirebbero venderlo all’estero.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham