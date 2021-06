Sport: Barcellona, massima tensione con Umtiti

Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona ha intenzione di scaricare il difensore francese Samuel Umtiti. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il club incontrerà il centrale per fargli abbassare lo stipendio e convincerlo ad accettare di partire in prestito. Umtiti, per ora, non ha dato parere positivo a questa soluzione. Il Barça potrebbe prendere provvedimenti, anche se l’idea è che non si debba arrivare ad una rescissione. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non rientra più nei piani della società.

FOTO: Twitter Umtiti