Sport: Barcellona e Dembelè ancora insieme, vicino il prolungamento di contratto

L’avventura tra il Barcellona e Ousmane Dembelè continuerà ancora insieme: Xavi ha fatto un elenco dei giocatori in partenza nel mercato di gennaio e tra questi non figura Dembelè che, addirittura, prolungherà a breve il suo contratto con i blaugrana. Nonostante le sirene inglesi su di lui il giocatore è pronto a legarsi ancora al Barcellona accettando, come proposto dalla società, di ridursi l’ingaggio. Rimangono da sistemare solo alcuni dettagli prima dell’annuncio ufficiale. FOTO: Twitter Barcellona