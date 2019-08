Sport: l’agente di Vidal non ascolta offerte

Arturo Vidal non si muove da Barcellona. Questo quanto riportato Sport, secondo cui il centrocampista cileno avrebbe tutta l’intenzione di continuare a vestire la maglia blaugrana. In diverse occasioni durante questa finestra di mercato si è parlato di una sua possibile uscita e, sempre secondo la testata catalana, l’Inter di Antonio Conte era stata a lungo alla finestra per portare l’ex Juve in nerazzurro. L’agente Fernando Felicevich ha riportato l’interesse al giocatore, il quale però – continua – ha dato ordine al proprio rappresentante di non ascoltare nessuna offerta, almeno in questa sessione di calciomercato.

Foto: twitter ufficiale Barcellona