Spinelli: “Yousif ci ha preso in giro. Al momento non esiste alcuna trattativa per il Livorno”

Intervistato da Telecentro2, il presidente del Livorno, Aldo Spinelli è tornato sulla vicenda riguardante Majd Yousif: “Non esiste alcuna trattativa, non si possono inventare articoli tanto per scrivere, ci sono dei giornaletti a Livorno che alterano la realtà dei fatti. Da ora in poi parlerò solo in televisione in modo che i concetti che esprimo non potranno essere travisati. Siamo stati tre mesi a negoziare con i legali di Yousif convinti di chiudere la trattativa e invece è stata tutta una presa di giro. Non voglio più sentir parlare di cessione, d’ora in poi chi vorrà acquistare il Livorno dovrà versare una cauzione prima di intavolare un dialogo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Livorno Calcio