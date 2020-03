Spinelli senza limiti: “Spero nell’annullamento  per mantenere la B”

Intervento a Telecentro2 Aldo Spinelli ha dato una chiave di lettura molto opinabile sull’attuale momento. Così il numero uno del Livorno: “E’ giusto aver sospeso il campionato in questo periodo drammatico per l’Italia, a mio parere per questa stagione sarebbe opportuno fermarlo definitivamente, perché nelle regioni del nord c’è una situazione catastrofica. La prossima gara che giocheremo sarà con il Cittadella e anche la loro provincia è abbastanza colpita dall’epidemia: sarei propenso a non giocare, scendere in campo contro i veneti sarebbe un rischio per la salute dei miei giocatori. Spero che la malasorte ci abbandoni e come ricompensa arrivi l’annullamento del campionato e di conseguenza il mantenimento della Serie B”.

Foto: Twitter ufficiale Livorno