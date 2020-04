Spinelli: “Se Yousif non versa la fideiussione, il Livorno finisce al sindaco”

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Aldo Spinelli, patron del Livorno, ha parlato dell’imminente cessione della società: “C’è stata una stretta di mano fra gentiluomini, vale più di un foglio di carta. Sono sicuro che Yousif verserà la fideiussione e diventerà il proprietario del Livorno. Però, prima di firmare, gli metterò davanti una promessa che dovrà mantenere: quella di confermare Antonio Filippini allenatore. L’imprenditore libanese farebbe un affare perché acquisterebbe il Livorno praticamente gratis con gli stipendi che risparmierà in quanto il campionato non riprenderà, il capitale giocatori, il settore giovanile. Se non si dovesse chiudere? Porterò le chiavi della società al Sindaco. Noi con il Livorno abbiamo finito.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Livorno Calcio