Spinelli: “Pronto a firmare l’atto di cessione del Livorno”

Dopo 21 anni, il Livorno si appresta a cambiare proprietà: infatti, il patron Aldo Spinelli è in attesa di ricevere una fideiussione dall’imprenditore di auto elettriche a noleggio Majd Yousif, che acquisirà il 100% delle quote del club. Ad annunciarlo, lo stesso Spinelli com un comunicato ufficiale: “La famiglia Spinelli comunica che non appena riceverà dall’imprenditore Yousif, direttamente o tramite il Sindaco Luca Salvetti, la fidejussione concordata, sarà pronta a sottoscrivere atto di cessione della A.S. Livorno Calcio alle condizioni concordate lo scorso febbraio.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Livorno Calcio