Spinelli Jr: “Tramezzani ci ha convinto con la sua grinta. La situazione è molto delicata”

Paolo Tramezzani sarà il nuovo allenatore del Livorno. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il tecnico ex Apoel si prepara a firmare il contratto con la società toscana dopo l’esonero di Breda. In attesa dell’annuncio ufficiale, l’amministratore delegato del club, Roberto Spinelli, ha spiegato i motivi di tale scelta ai microfoni di livornotoday: “Pillon ha maggiore esperienza, mentre Tramezzani ha più voglia di mettersi in gioco. Il secondo ha un approccio più contemporaneo ed è una persona grintosa e per questo ci ha convinto. Serviva uno che ci mettesse la faccia e che alzi la voce quando serve. La situazione è molto delicata“.

Breda

“L’atteggiamento della squadra nelle ultime giornate era quello di una squadra passiva. L’hanno scorso avevamo elementi di personalità, quest’anno si è deciso di non tenerli e dunque quella personalità doveva tirarla fuori l’allenatore. Il problema è che ogni domenica giocavamo con moduli e centravanti differenti, non abbiamo mai dato continuità a nessuno. Diciamo che certe situazioni non sono state gestite al meglio”.