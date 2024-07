Spinazzola: “I miei punti di forza sono la corsa e l’imprevedibilità. Con Conte c’è più tattica, riconosco un gioco più simile a Gasperini per concetti”

Oggi, a Dimaro, è il giorno della presentazione ufficiale alla stampa del nuovo esterno del Napoli: Leonardo Spinazzola. L’ex giocatore della Roma ha già esordito con la nuova maglia nella giornata di ieri, nel test amichevole contro l’Anaune Val di Non. Di seguito le parole di Spinazzola in conferenza stampa:

“I miei punti forti sono la corsa e la mia imprevedibilità. I punti deboli, invece, sono un pochino la fase difensiva, ma ogni anno cerco di migliorarmi.

L’impatto con la città è stato molto bello. Mio figlio più grande si è subito catapultato nella realtà di Napoli, già seguiva Maradona nei video, vuole sapere tutti i giocatori più forti della storia e gli ho detto di Maradona e subito mi ha chiesto la maglia. Io e mia moglie siamo rimasti impressionati dalla città, siamo stati due giorni, ci ha fatto un’ottima impressione.

Tra gli allenamenti a Roma e quelli di ora a Napoli c’è qualche differenza, con Conte c’è più tattica, riconosco un gioco più simile a Gasperini per concetti. A Roma con Mourinho usavamo molto il 3-5-2 e non il 3-4-3 classico”.

“Con Lukaku ci sentiamo spesso, anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo…

Il mister ci spinge oltre ogni limite, anche una banale tattica diventa una corsa mentale e fisica. Ha dei concetti che sono molto validi. Se ascolti le sue parole e le sue idee sono grandi concetti.

Sugli infortuni, non è vero che faccio poche partite, ho avuto un incidente incredibile ma nei due anni precedenti avevo fatto 78 partite, ma sembra ne faccia dieci all’anno. Va bene così. Io non devo rilanciarmi, devo solo continuare come negli ultimi due anni che sono stati belli”.

“Ho scelto Napoli perché sono convinto che posso dare ancora tanto. Quest’anno ci possiamo divertire e possiamo dar fastidio a tante squadre. Le motivazioni dei miei compagni sono alte. Conte su questo è veramente forte ad alzare ogni giorno sempre di più l’asticella. Era da tanto che io e Conte dovevamo incontrarci, ci sentiamo da tempo. Dopo tanti anni siamo qui a lavorare insieme e questo sicuramente ha inciso tanto sulla mia scelta come la squadra che è molto forte”.

Foto: Instagram Spinazzola