Spinazzola torna titolare con la Roma. L’ultima volta tredici mesi fa

Grande gioia per la Roma, con Mourinho che ha deciso di far partire dal primo minuto Leonardo Spinazzola. Il terzino italiano è alla prima gara da titolare in stagione dopo quel tragico infortunio nella gara dell’Allianz Arena col Belgio degli Europei, datata 13 giugno 2021. Da allora un lungo calvario, col dolce epilogo lunedì scorso con una manciata di minuti a Firenze. Oggi il ritorno con la sua Roma a distanza di 1 anno e 1 mese. L’ultima volta, infatti, che è sceso in maglia giallorossa dal primo minuto risale al 4 aprile 2021, Sassuolo-Roma 2-2.

FOTO: Twitter Roma