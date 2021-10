Leonardo Spinazzola corre verso il rientro. E non è un modo di dire. Perché il terzino sinistro della Roma e della Nazionale è stato immortalato dal compagno di squadra Gianluca Mancini in una storia Instagram che lo ritrae a correre sul un tapis roulant. Segnale che il giorno del ritorno in campo, lentamente, si avvicina. Di seguito il filmato postato dal difensore giallorosso.

Foto: Twitter Roma