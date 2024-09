Spinazzola: “Siamo facilitati a giocare con Kvara. Lukaku? Averlo in squadra ti cambia il mondo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha così parlato dei suoi primi mesi al Napoli: SPINAZZOLA A RADIO CRC: «Lukaku ha messo tanta benzina durante la sosta, averlo in squadra ti cambia il mondo. La preparazione in questi giorni di sosta? La settimana scorsa eravamo in pochi giocatori, solo in dieci rimasti qua a Castel Volturno, e ci siamo focalizzati maggiormente sull’aspetto fisico con poca tattica. Mancavano calciatori da questo punto di vista per esser completi. Invece, questa settimana con il rientro dei nazionali abbiamo ricominciato a metter giù dei concetti importanti per le future partite”.

Poi ha proseguito: “Intesa con Kvaratskhelia? Normale che dobbiamo ancora crescere tutti, dobbiamo ancora trovare l’intesa completa. Con Kvara è molto semplice, siamo facilitati a giocare con lui: con una giocata ti può far aprire il campo a tutta la squadra. Penso che l’unione sia l’elemento più importante della forza del nostro spogliatoio. Ad esso ci unisco la voglia di invertire l’anno precedente, di fare veramente un anno importante. Con tutto il gruppo e lo staff ci vogliamo portar dietro l’entusiasmo dei tifosi”.

Foto: Instagram Spinazzola