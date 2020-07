Spinazzola segna e poi sbaglia. L’Inter fa 2-2, ma resta a «-5» dalla Juve

Pari pirotecnico all’Olimpico tra Roma e Inter in una gara ricca di gol e di emozioni. Prima De Vrij di testa manda in vantaggio i nerazzurri al 15′ poi Spinazzola nei minuti di recupero del primo tempo pareggia con il difensore olandese che non riesce a evitare il pari giallorosso. Nella ripresa è la Roma a passare in vantaggio, al 57′ Mkhitaryan che approfitta di un flipper nella difesa nerazzurra e firma il sorpasso. Nel finale arriva la doccia fredda per Spinazzola che in area di rigore rifila un calcione a Moses e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto non sbaglia Lukaku che ristabilisce la parità. Al triplice fischio i nerazzurri restano comunque distanti dalla Juve, -5 dalla vetta.

LA CLASSIFICA: Juventus 77*, Inter 72, Atalanta 71, Lazio 69*, Roma 58, Milan 56, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Fiorentina 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, SPAL 19**

*Una partita in meno

**Retrocessa in B

Foto: profilo twitter Roma