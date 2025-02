Spinazzola: “Secondo tempo ingiustificabile. Ma il campionato non finisce qui, siamo ancora in gioco”

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como.

Queste le sue parole: “Primo tempo dove abbiamo lottato su tutte le palle e abbiamo rimesso la partita dove volevamo dopo l’autogol. Nel secondo tempo ci è mancato tutto questo, atteggiamento e grinta. Sono diverse partite che caliamo dal punto di vista mentale e iniziamo a giocare con i lanci lunghi. Non possiamo giocare così. Sono i dettagli che fanno la differenza. Oggi, però, nel secondo tempo non siamo entrati in campo. Loro andavano molto più veloci di noi. Abbiamo una settimana per preparare una grande gara. Siamo ancora lì e sappiamo che siamo forti e ce la possiamo giocare”.

Quanto cambia da giocatore presentarsi allo scontro diretto dietro di un punto?

“Cambio poco. Anche se vincevamo oggi la scontro con l’Inter non chiudeva il campionato e non finirà nemmeno dopo la gara. Il campionato ancora è lungo e ci sono tanti punti. Domani vedremo gli errori e prepareremo al meglio questa partita”.

