Spinazzola scherza sull’autogol: “La prima doppietta non si scorda mai”

Fortunatamente è finita bene. Non senza patemi, ma ci ha pensato Diawara a mettere sul binario giusto una partita che si stava mettendo male per i giallorossi. Nel bene e nel male, nel nome di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso, quest’anno uno dei valori aggiunti della rosa di Fonseca, ha prima aperto le marcature con un bel diagonale sul cross di Mancini, e poi ristabilito la parità, battendo Pau Lopez nel tentativo di spazzare un cross di Ribery. Un errore che poteva costare caro alla Roma, ma ringraziando Amadou Diawara, ha potuto scherzarci sopra con un post su Instagram: “La prima doppietta non si scorda mai. Bravi ragazzi a crederci fino all’ultimo” sono state le sue parole.

Foto: Roma Twitter