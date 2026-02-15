Spinazzola risponde a Malen: 1-1 tra Napoli e Roma dopo i primi 45′

15/02/2026 | 21:32:53

Finisce 1-1 il primo tempo tra Napoli e Roma al Maradona. Dopo un avvio di personalità, la Roma la sblocca dopo 7 minuti al Maradona. Zaragoza viene pescato in profondità da Mancini. Lo spagnolo entra in area e serve Malen che di prima intenzione buca Milinkovic-Savic. Al 40′ arriva il pareggio del Napoli con Spinazzola tira dalla distanza e trova la deviazione vincente di Celik che inganna Svilar.

foto x roma