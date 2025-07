Spinazzola: “Potevamo partire meglio, ma stiamo lavorando tanto”

22/07/2025 | 20:20:59

Termina con una sconfitta il primo test stagionale del Napoli. I Campioni di Italia hanno perso per 0-2 nell’amichevole pomeridiana contro l’Arezzo, un risultato che comunque non spaventa Leonardo Spinazzola che ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il ko: “Si poteva cominciare meglio però abbiamo lavorato tanto questi sei giorni e ancora dovremo lavorare altrettanto. Abbiamo provato tutte le cose che ci chiede il Mister”.

Sui nuovi acquisti: “I nuovi si sono buttati dentro al gruppo in un modo incredibile. Noi gli stiamo facilitando il compito. Sono giocatori forti, campioni ma anche dei giovani che avranno tanto da dare”.

Su Beukema: “Ha disputato stagioni bellissime col Bologna. È un giocatore forte ma come lui ne abbiamo presi tanti forti”.

Infine: “Lo step dipende da come approcceremo gli allenamenti. Se avremo la voglia dell’anno scorso ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

foto: Instagram Napoli