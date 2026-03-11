Spinazzola: “Obiettivo Champions, ma se l’Inter sbaglierà quattro partite su cinque saremo felici”

Intervistato da Canale 21, Leonardo Spinazzola ha parlato così del momento del Napoli e delle ambizioni dei campani: “Più lecito sognare lo Scudetto o il secondo posto? È più lecito sognare di vincere tutte le partite. Sappiamo che i punti di distacco dall’Inter sono molti, quindi noi abbiamo l’obiettivo di centrare la Champions. Poi se tra cinque partite l’Inter ne sbaglia quattro ne saremo molto felici. Ma innanzitutto dobbiamo puntare a fare più vittorie possibili. 30 punti? Non poco, ci sono partite difficili. Una è col Lecce, che si gioca la salvezza. Affronteremo una squadra difficile da affrontare, che ha voglia di prendere più punti possibili perché servono a loro. Ma anche noi abbiamo tante motivazioni per vincere”.

Foto: Instagram Spinazzola