Spinazzola: “Il nostro sogno azzurro continua. Io tornerò presto”

Gioia a metà per Leonardo Spinazzola, che ieri contro il Belgio è uscito per un grave infortunio al tendine d’Achille. Quest’oggi sono previsti gli esami per valutare se se operarlo e anche che tipo di intervento fare. In base a ciò si decideranno i tempi di recupero. Il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con un messaggio . “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!”.

FOTO: Instagram Spinazzola