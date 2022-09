Spinazzola: “Gasperini mi ha fatto crescere tanto. Alla Juve mi è mancata la continuità”

Dopo aver parlato del momento attuale, Leonardo Spinazzola, intervenuto ai microfoni del podcast ufficiale della Roma, è tornato a esprimersi sul periodo all’Atalanta con Gasperini e alla Juve: “Gasperini? A livello sportivo incredibile, ti fa crescere davvero tanto. Anche fisicamente cresci in maniera esponenziale, con lui credo di aver messo 5-6 chili di muscolo. Poi anche nelle giocate ti apre, forse anche perché sei più lucido in partita con quegli allenamenti. Anche chi saliva dalla Primavera, con il suo modo di giocare faceva bene. È incredibile, però è una fatica pazzesca. Il primo anno senza coppe è stato lunghissimo, il secondo con le coppe non poteva ucciderti. Ma il primo è stato incredibile, infatti ho parlato con Toloi e mi ha detto che quest’anno senza coppe è così”.

Poi, sulla Juve: “Mi è mancata continuità alla Juve, ma anche perché – e tutti se lo scordano, ancora adesso – venivo da un crociato. E ora da un tendine. Però se lo scordano tutti, di tanti non se lo scordano ma di me se lo scordano spesso, che io devo rientrare prima. Va bene, tranquilli. Lì però c’è stato anche un movimento di tante cose dietro, ma io sapevo che venire qua e cercare di giocare con minutaggio in una grande piazza con grande pressione potevo crescere ancora di più. E così è stato”.

Foto: Instagram Spinazzola