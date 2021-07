Spinazzola e l’uscita dal campo in lacrime. Il suo splendido Europeo finisce qui

Brutte notizie per l’Italia e per il ct Mancini, a poco meno di un quarto d’ora dal termine ha lasciato il campo Leonardo Spinazzola, molto dolorante e in lacrime. L’infortunio sembra, dalle prime voci dal campo, abbastanza serio (rottura del tendine d’achille). Probabilmente termina qui lo splendido Europeo dell’esterno della Roma, assoluto protagonista di questa bellissima Italia.

Foto: Twitter Euro 2020