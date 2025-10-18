Spinazzola: “Dobbiamo essere più cattivi in attacco. Oggi ci mancavano giocatori importanti”

18/10/2025 | 21:18:24

Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Napoli: “Oggi non c’erano giocatori importanti, ma non andiamo dietro a queste cose. Abbiamo giocatori forti ed elementi che se non giocano sono comunque validi. Poi è normale che i ricambi dalla panchina sono più corti se ti mancano giocatori, ma niente alibi. Sapevamo che è dura giocare ogni tre giorni, ma dobbiamo tenere botta. Oggi non abbiamo subito molto, al di là di qualche ripartenza. A fine primo tempo il mister ha spiegato dove dovevamo migliorare, poi la partita l’abbiamo fatta noi e dobbiamo essere più cattivi in avanti. Creiamo tanto, abbiamo il possesso, ma poi ci manca di finalizzare con il gol”.

Foto: Instagram Spinazzola