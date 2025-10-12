Spinazzola: “Dobbiamo andare al Mondiale. Non sono esplosivo come prima, era normale che cambiassi”

12/10/2025 | 21:43:09

Leonardo Spinazzola ha parlato alla Rai: “Basta con i fallimenti: al Mondiale dobbiamo andare. Gattuso mi aveva chiamato prima del primo raduno, dicendomi che mi vedeva e che le porte erano aperte. La convocazione? In verita’ e’ stata una telefonata molto breve, poche parole: ‘Leo abbiamo bisogno di te’. E’ normale che sia cambiato, le mie caratteristiche sono diverse, non sono piu’ esplosivo come prima. Ma sono migliorato molto sotto l’aspetto mentale, nell’intelligenza in campo. I due anni post infortunio – la confessione – sono stati molto duri. Rimanevo bloccato nel passato, nella visione di quello che ero prima: ho avuto il bisogno di lavorare con dei professionisti, oramai sono mie amiche, mi hanno dato una grande mano. Succede, non c’e’ nulla di sbagliato, con questo aiuto ho fatto un grande percorso. E anche la mia famiglia ha fatto tanto”.

Foto: Instagram Spinazzola