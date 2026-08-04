Spinazzola: “Allegri ci chiede coraggio. Conte? Sono diversi, ma entrambi amano vincere”

04/08/2026 | 15:12:33

Leonardo Spinazzola si appresta a vivere la terza stagione in maglia partenopea, questa volta con Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi della Juventus. Proprio dell’allenatore ha parlato da Castel Di Sangro, sede del ritiro, ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che quest’anno è molto importante per tutta la società, per tutti noi e per tutto il popolo napoletano, una responsabilità in più. Allegri l’ho trovato sempre uguale, il mister è sempre molto equilibrato. Gli piace scherzare, instaurare un rapporto con tutti, però in quell’ora e mezza in campo ci fa andare forte. In quello non noto alcuna differenza rispetto agli anni che abbiamo vissuto con mister Conte. Sono diversi, ma con un obiettivo: la vittoria e stiamo lavorando per quello. Cerchiamo di giocare con coraggio, questo ci chiede Allegri, di pressare con molto coraggio e poi di avere compattezza quando le avversarie hanno il pallino del gioco, di essere pazienti e uniti.

Sulla Champions League: “Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico con squadre molto più forte a livello economico e di giocatori. In questo nuovo format però hai molte più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto: dipende da chi prendi e altro. Innanzitutto dobbiamo pensare a crescere ed a fare una buona fase a gironi”.

Foto: Instagram Spinazzola