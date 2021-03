Spinazzola: “Alla Roma siamo una difesa giovane, in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Li porterei in giallorosso”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa all’indomani della vittoria contro l’Irlanda del Nord: “E’ stata una vittoria importante, sapevamo che avrebbero messo tutte palle alte. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, però abbiamo conquistato una vittoria importante ed era quello che contava, siamo stati bravi a fare il nostro calcio. Ora pensiamo a Bulgaria e Lituania, poi testa all’Europeo. Ci confronteremo con squadre che sono alla nostra portata. Abbiamo l’autostima e la consapevolezza di potercela giocare con tutti, anche se troveremo squadre molto forti”.

Sulle differenze tra la difesa alla Roma e della Nazionale: “Siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”.

Infine sulla Roma unica italiana rimasta in Europa: “Quest’anno il fatto che tutte le italiane sono fuori dalla Champions è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti. L’Atalanta l’anno scorso ha quasi buttato fuori il PSG, la Juve ha fatto sempre grandi cose e la Lazio sta facendo ottime annate anche in Europa”.

Foto: Instagram personale