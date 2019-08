Spina dalla Juve alla Spal: ecco la foto della firma

Nel pomeriggio, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, la Spal ha chiuso l’operazione con la Juve per l’arrivo del difensore centrale Raffaele Spina, classe 2002, con la formula del prestito secco. Il giovane difensore, tra i migliori profili italiani emergenti, è anche nazionale di categoria e potrebbe far parte della “spedizione Mundial azzurra” in Brasile il prossimo ottobre. È assistito dall’agente Christian Bosco e dall’avvocato Luca Albano. Di seguito la foto della firma di Spina con la Spal: