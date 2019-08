Spezia, ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Capradossi dalla Roma. Contratto fino al 2023

Tramite i propri canali ufficiali, lo Spezia ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo del difensore Elio Capradossi, che arriva dalla Roma. Il classe 1996 aveva già giocato in prestito ai liguri nella scorsa stagione. Questa la nota del club: “Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.S. Roma le prestazioni sportive del difensore classe 1996, Elio Capradossi, già in maglia bianca nella scorsa stagione, con cui è sceso in campo in 20 occasioni. Il difensore nativo di Kampala ha sottoscritto un contratto della durata di quattro anni ed ora è pronto a difendere ancora una volta i colori delle Aquile. Bentornato Elio!”.

Foto Twitter Spezia