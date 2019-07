Spezia, ufficiale il rinnovo per una stagione del capitano Terzi

Rinnovo importante in casa Spezia. La formazione ligure e il capitano Claudio Terzi, infatti, hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, con la scadenza fissata ora al 2020. Un’altra stagione con i liguri per il difensore. Questo il comunicato: “Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il capitano Claudio Terzi alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2020. Il difensore milanese, classe ’84, che vanta ben 156 presenze con il Club di Via Melara, vestirà dunque la maglia delle Aquile per la quinta stagione consecutiva. Una storia che continua fino al 2020!”.

Foto Sito Ufficiale Spezia