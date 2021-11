Alle 15 scendono in campo Spezia e Torino per il match valevole per la 12a giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All: Thiago Motta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Lukic, Ola Aina; Praet, Linetty; Belotti. All: Juric

Foto: Twitter Torino