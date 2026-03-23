Spezia, Stillitano: “Cambio in panchina per il bene della società, momento di responsabilizzazione”

23/03/2026 | 16:08:07

Le parole del Presidente di Spezia Calcio, Charlie Stillitano dopo il cambio in panchina: “La decisione odierna è stata presa in maniera condivisa tra le parti per il bene della Società e della squadra. Quando un Club si trova nelle ultime posizioni di classifica, le responsabilità sono sempre condivise e non possono essere attribuite a una sola persona. Tuttavia, nel calcio sappiamo che l’allenatore è spesso il primo a pagare per i risultati e ora più che mai abbiamo ritenuto indispensabile dare un segnale importante e deciso, ritenendo che un cambio alla guida tecnica della squadra potesse portare quella scossa necessaria per affrontare le prossime sfide. Questo cambiamento deve rappresentare un momento di forte responsabilizzazione per tutti: società, staff e soprattutto squadra. La situazione attuale è molto seria, ma abbiamo ancora sei partite davanti a noi, sei battaglie decisive dopo la sosta, nelle quali sarà fondamentale dare tutto, con orgoglio, determinazione e senso di appartenenza.

Crediamo ancora nella possibilità di lottare per la salvezza, vogliamo fare tutto il possibile per raggiungerla e tutti noi dobbiamo onorare fino in fondo la maglia e la storia del nostro club alle soglie dei 120 anni.

Diamo pertanto un caloroso bentornato a mister Luca D’Angelo, unitamente a un grande in bocca al lupo per il lavoro che lo attende.

Adesso serve unità, coraggio e massimo impegno da parte di tutti. Possiamo ancora raggiungere il traguardo prefissato e tutti insieme dobbiamo crederci.

Forza Spezia!”

foto insta spezia