Spezia, reintegrato Verde. Prende il posto dell’infortunato Zurkowski

25/11/2025 | 18:16:51

“Reduci dal giorno di riposo concesso da mister Donadoni alla squadra, Hristov e compagni si sono ritrovati questa mattina sui terreni del “Comunale” di Follo per iniziare la preparazione alla gara in programma domenica al “Picco” contro la Sampdoria. – si legge nel report del club – Dopo una prima parte dedicata all’analisi della gara di Mantova in sala video, spazio a un riscaldamento muscolare, seguito da circuiti tecnici, sviluppi offensivi e partitelle finali. In gruppo anche Daniele Verde, tornato regolarmente in gruppo dalla seduta odierna. Per domani è in programma una nuova seduta di allenamento. Sarà dunque lui a prendere il posto di Szymon Zurkowski che si è operato nei giorni scorsi a Barcellona e resterà fuori per oltre due mesi”.

Foto: sito Spezia