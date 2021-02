Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, non ci sarà domani al ‘Picco’ di La Spezia per la gara fra gli uomini di Vincenzo Italiano e il Parma. Il centrocampista di proprietà del Milan, si apprende dal sito ufficiale del club ligure, salterà la sfida contro i Ducali a causa di uno scontro di gioco in allenamento e non sarà convocato.