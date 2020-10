Spezia, Piccoli risolve l’amichevole con la Virtus Entella

Si chiude con il successo dello Spezia del tecnico Italiano la gara amichevole svolta sul terreno del “Picco” contro la Virtus Entella di mister Tedino. Senza i nazionali Maggiore, Pobega, Erlic, Krapikas e Agoume e gli indisponibili Zoet, Mattiello, Galabinov, Ramos, Deiola e Mastinu, il team aquilotto si aggiudica il derby ligure grazie al sigillo messo a segno al 64′ da Piccoli, bravissimo a trovare il tempo giusto per battere a rete sugli sviluppi di un corner battuto da Verde. A difesa dei pali per la durata di tutto l’incontro un sicuro Ivan Provedel, mentre l’ultimo arrivato in casa aquilotta, M’Bala Nzola, ha fatto il proprio ingresso nel finale di gara.

Foto: sito ufficiale Spezia