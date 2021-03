Spezia, Piccoli è il calciatore con la migliore percentuale realizzativa della Serie A

Record interessante per Roberto Piccoli che si dimostra un fattore importante per lo Spezia alla ricerca della salvezza. Come evidenziato da Opta, il giovane attaccante è infatti il miglior calciatore della Serie A per percentuale realizzativa (4 reti con 11 tiri) tra coloro che hanno tentato almeno 10 conclusioni.

Numeri fondamentali per il calciatore, classe 2001, di proprietà dell’Atalanta.

Foto: Twitter Spezia