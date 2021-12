Spezia, per la penale c’è tempo. Storia di una farsa con un solo colpevole

Non pensavamo che il 26 o il 27 dicembre sarebbe stato il giorno giusto per decidere il futuro di Thiago Motta allo Spezia. E ci sembra già ingeneroso, molto ingeneroso, che venga messo in discussione dopo un’incredibile vittoria come quella in casa del Napoli. Eppure è così. La proprietà si è affidata a Riccardo Pecini che del direttore sportivo ha poco, non sa gestire, si fa sfuggire situazioni importanti (per esempio Matteo Ricci perso a zero), acquista stranieri improbabili, non intuendo che il blocco del mercato avrebbe dovuto comportate scelte migliori. Però Pecini non riceve quasi mai critiche, molto presto diventerà protagonista di un… libro. In realtà Thiago Motta andava ringraziato a prescindere, invece resta sulla graticola. Ieri (oppure oggi) non era il giorno giusto perché la penale in caso di esonero (400 mila euro) non verrebbe pagata soltanto dal primo gennaio in poi. Quindi, c’è ancora tempo. Aggiungiamo che Giampaolo non può evidentemente aver accolto con favore questo balletto in corso, quindi magari – come già raccontato – ci concentreremo più avanti sui nomi di Maran e Nicola, oggi in quest’ordine. Storia di una farsa con un solo colpevole, non certo l’allenatore…

FOTO: Logo Spezia