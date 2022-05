Spezia, operazione alla spalla per Bastoni. Stagione finita

Lo Spezia è tornato a lavorare oggi pomeriggio sul terreno di Follo per preparare la sfida contro l’Udinese che si terrà sabato 14 alla Dacia Arena, con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Consueto riscaldamento tecnico, seguito da sviluppi offensivi e intensa partitella finale a campo ridotto, questo il programma di oggi delle Aquile. Maggiore e Agudelo regolarmente in gruppo, fisioterapia invece per Hristov. Out Colley che prosegue con le terapie e Bastoni, alle prese con una lussazione dell’acromion-claveare della spalla sinistra: verrà operato domani presso l’ospedale San Raffaele di Milano e stagione finita.

Questo il report sul sito ufficiale del club ligure.

Foto: Instagram personale