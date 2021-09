Spezia, Nzola reintegrato in rosa

Dopo un confronto con i compagni ed il mister, lo Spezia calcio comunica di aver reintegrato in rosa l’attaccante franco-angolano, M’bala Nzola.

Il giocatore sembrava dovesse andare via per degli screzi con il tecnico e alcuni compagni ma invece è di fatto stato reintegrato in rosa.

La scorsa stagione Nzola è stato determinante per la salvezza dei liguri, segnando 11 gol in 25 gare disputate.

Foto: Sito Spezia