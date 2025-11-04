Spezia, la riunione di ieri porta alla svolta in panchina e all’arrivo di Donadoni

04/11/2025 | 09:40:46

Lo Spezia cambia guida tecnica e si appresta ad annunciare l’esonero di Luca D’Angelo e l’arrivo di Roberto Donadoni. Ieri vi avevamo raccontato con un tweet che la proprietà stava decidendo per la svolta, con una riunione a sorpresa, malgrado alcune ricostruzione mediatiche avessero già data per scontata la conferma dell’allenatore “per la buona prestazione di Monza”. In realtà il destino di D’Angelo era già segnato da tempo, aveva salvato la panchina vincendo ad Avellino, avrebbe dovuto dare continuità di risultati contro Padova e Monza, invece nulla. Lo Spezia riparte da Roberto Donadoni, possibile contratto fino al 30 giugno 2028, una scelta del presidente Stillitano che aveva conosciuto l’ex commissario tecnico quando era ancora un calciatore e stava maturando le ultime esperienze a New York, storia di quasi 30 anni fa. La proprietà ha assunto una posizione diversa rispetto all’area tecnica che aveva proposto prima Pagliuca e poi Modesto. L’esordio di Donadoni è previsto venerdì contro il Bari, l’ultima sua esperienza in panchina risale al 2020 quando fu esonerato dai cinesi dello Shenzhen.



