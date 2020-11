Spezia-Juventus: le formazioni ufficiali

Dopo 3 pareggi di fila in campionato (senza contare la gara con il Napoli) e il ko con il Barcellona in Champions, la Juventus è chiamata alla vittoria in casa della neopromossa Spezia (sul neutro di cesena) per non ufficializzare la crisi.

I liguri vogliono provare a fermare, come già fatto dal Crotone, i campioni d’Italia.

Queste le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All. Pirlo

Foto: Twitter ufficiale Cesena